Beroomie quando per trovare il coinquilino giusto basta un clic

Beroomie è la piattaforma che semplifica la ricerca del coinquilino ideale, offrendo un processo rapido e affidabile con un semplice clic. Pensata per chi si trasferisce all’estero per studio o lavoro, nasce dall’esperienza di due ex studenti di Economia, che hanno voluto creare uno strumento pratico e sicuro per trovare compagni di casa compatibili, evitando inconvenienti e risparmiando tempo.

A quanti è capitato di trasferirsi all’estero per motivi di studio, ma anche di lavoro, e ritrovarsi a condividere l’appartamento con coinquilini del tutto incompatibili con le proprie abitudini?Nasce dall’esperienza, non sempre positiva, che due ex studenti della Facoltà di Economia e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Da oggi per cercare lavoro basta un clic Le sfide dell'overtourism e come trovare il giusto equilibrio tra turismo e territorioI recenti incontri pubblici hanno affrontato il tema dell'overtourism e delle sue sfide. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: È arrivata Beroomie, l'app per chi cerca il coinquilino ideale. È vogherese il creatore dell’app per trovare il coinquilino idealeValdata, 28 anni: «Molti hanno avuto pessime esperienze con questo programma puoi trovare persone compatibili» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.