Venerdì 13 e sabato 14 febbraio, al Trianon Viviani, si tiene la commedia “È asciuto pazzo ‘o parrucchiano”. La scena napoletana si anima con l’umorismo di Oscar e della famiglia Di Maio, che portano in teatro una piece classica rivisitata. I biglietti stanno andando a ruba, mentre il pubblico aspetta di ridere e divertirsi con questa rappresentazione.

Venerdì 13 e sabato 14 febbraio, al Trianon Viviani, la commedia classica “È asciuto pazzo ‘o parrucchiano”. Al Trianon Viviani, venerdì 13 e sabato 14 febbraio, alle 21, è di scena il grande teatro popolare comico dei Di Maio. Oscar Di Maio – quarta generazione della famiglia teatrale fondata da Crescenzo Di Maio nel 1875 – è il protagonista e il regista di È asciuto pazzo ‘o parrucchiano, una commedia classica scritta dagli zii Gaetano e Olimpia. L’azione si svolge in un paesino contadino diviso tra religione, credenze popolari e superstizioni, nella casa di don Sandro, parroco del paese, della sua indomabile perpetua donna Rosa e del sacrestano Modestino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trianon Viviani, la comicità di Oscar e della famiglia Di Maio

Approfondimenti su Trianon Viviani

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Trianon Viviani

Argomenti discussi: Trianon Viviani, la comicità di Oscar e della famiglia Di Maio; Tingeltangel a Pratola Peligna con Arotron e Franco Mannella; Trianon Viviani l’omaggio a James Senese; Omaggio a James Senese: concerto evento al Trianon Viviani.

Trianon Viviani, la comicità di Oscar e della famiglia Di MaioOscar Di Maio – quarta generazione della famiglia teatrale fondata da Crescenzo Di Maio nel 1875 – è il protagonista e il regista di È asciuto pazzo ‘o parrucchiano, una commedia classica scritta ... politicamentecorretto.com

'I respiri di James', omaggio a Senese al Trianon VivianiSi chiama 'i respiri di James' la giornata che il Teatro Trianon Viviani di Napoli dedica al sassofonista James Senese, recentemente scomparso. L'evento è in programma sabato 7 febbraio (ore 18). (ANS ... ansa.it

Serata al Trianon Viviani Napoli 7 febbraio 2026 Dedicata al grande James Senese che con la sua musica ha ispirato tanti musicisti napoletani. Il suo magico Sax vive e vivrà’ in eterno . Grazie James In sala la direttrice artistica Marisa Laurito , Anton facebook