al centro pertini scatta il corso sab

Al Centro Pertini di Seregno parte il corso Sab, dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande, perché molte persone vogliono aprire bar e ristoranti. Alcuni posti sono ancora disponibili e le lezioni iniziano a fine febbraio. Chi si iscrive avrà l’opportunità di imparare le nozioni necessarie per ottenere il diploma richiesto dalla legge.

Vuoi aprire un bar o un ristorante? Ci sono ancora posti disponibili per il corso Sab, somministrazione alimenti e bevande, con partenza prevista a fine febbraio al Centro di formazione professionale Pertini di Seregno. Il corso serve a conseguire l'idoneità a poter aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Per poter accedere occorre la maggiore età, il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). Per gli stranieri: capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana e permesso di soggiorno, titolo di studio con traduzione consolato italiano nel Paese di provenienza.