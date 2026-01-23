Milano-Cortina 2026 Airbnb rafforza il supporto agli atleti

Airbnb conferma il proprio impegno come partner ufficiale di Milano-Cortina 2026, sostenendo gli atleti in ogni fase del percorso olimpico e paralimpico. La collaborazione mira a offrire supporto durante la preparazione, le competizioni e i momenti successivi, contribuendo a creare un’esperienza più serena e accessibile per gli atleti coinvolti.

Roma, 23 gen. (AdnkronosLabitalia) - In qualità di partner mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Airbnb continua a mettere gli atleti al centro del proprio programma per Milano Cortina 2026, accompagnandoli lungo tutto il percorso: dalla preparazione e qualificazione fino alla competizione, al recupero e alla vita oltre i Giochi. Questo approccio rientra nell'impegno globale pluriennale da 40 milioni di dollari di Airbnb a sostegno degli spostamenti degli atleti, attivo tra il 2020 e il 2028 attraverso due programmi di punta sviluppati in collaborazione con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e il Comitato paralimpico internazionale (Ipc): l'Airbnb athlete travel grant (Aatg) e Airbnb500. 🔗 Leggi su Iltempo.it

