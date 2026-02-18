agenti immobiliari in palio 510 posti

Remax Italia apre il 2026 annunciando l’apertura di 510 nuovi posti di lavoro per agenti immobiliari. La società punta a rafforzare la sua presenza sul mercato e cerca professionisti motivati per espandere la rete in diverse città italiane. In particolare, l’azienda ha già avviato campagne di reclutamento mirate a trovare giovani e esperti del settore.

Remax Italia inaugura il 2026 con un piano di potenziamento della rete che prevede l’ingresso di circa 1.900 nuovi professionisti dell’intermediazione immobiliare su tutto il territorio nazionale. Il progetto si inserisce in una fase di forte dinamismo del gruppo, che nel 2025 ha registrato un ritmo superiore rispetto al mercato, confermando la solidità del modello organizzativo adottato. In Lombardia Remax è presente con oltre 110 agenzie nei capoluoghi e in zone limitrofe di diverse province (Brescia, Bergamo, Varese, Como, Pavia, Mantova, Lecco). Tutte sono interessate all’opportunità di ampliare la propria rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

