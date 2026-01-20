Affari Tuoi Stefano De Martino accusa l’assenza di Herbert Ballerina Gioco delle carte sul finale

Nella puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi, si sono alternati momenti di leggerezza e tensione, culminati in un gioco delle carte finale. Stefano De Martino ha espresso il suo disappunto per l’assenza di Herbert Ballerina, aggiungendo un elemento di sorpresa alla trasmissione. La puntata ha mostrato un mix di emozioni, mantenendo vivo l’interesse del pubblico fino all’ultimo istante.

La puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi è stata ricca di momenti divertenti, ma anche di tensione con una partita ricca di colpi di scena. Lo show, come è noto, è stato registrato prima della morte del papà di Stefano De Martino, venuto a mancare nei giorni scorsi. Mentre l'assenza di Herbert Ballerina continua a pesare sul programma. Affari Tuoi, il Gioco delle carte cambia il finale. A giocare nella puntata del 20 gennaio di Affari Tuoi, Luca dal Molise, che per l'occasione è stato accompagnato dalla fidanzata Federica. A Stefano De Martino il concorrente ha svelato di lavorare nel settore delle energie rinnovabili, ma di suonare la zampogna nel tempo libero.

