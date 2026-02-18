Adolescenti e Social la ricetta del successo | idee virali 32,1% e aspetto fisico battono i contenuti utili Solo il 15% cerca consigli

L’indagine IARD 2025 su 3.160 studenti svela che viralità (32,1%) e bellezza (24,7%) guidano il successo social. Cresce però il pessimismo: il 62,4% vede un futuro grigio, temendo la guerra (53,6%) più del degrado ambientale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alla scoperta della PSL Scale, il sistema di valutazione dell'aspetto fisico Looksmaxxer utilizzato dagli adolescentiLa PSL Scale è un sistema di valutazione dell’aspetto fisico sviluppato dagli adolescenti, utilizzato nel mondo di Looksmaxxer.

Dentro il sistema PSL scale: il pericoloso metodo di valutazione dell'aspetto fisico Looksmaxxer, che usano gli adolescenti su TikTokIl sistema PSL Scale, diffuso tra gli adolescenti su TikTok, è un metodo di valutazione dell’aspetto fisico che assegna un punteggio da 1 a 10.

Salute mentale degli adolescenti, negli Usa i social media sono a processo. E oggi Zuckerberg testimonia in tribunaleA Los Angeles va in scena il processo che stabilirà se le app dei social media sono responsabili dei problemi mentali causati ad una ragazza ventenne. La causa potrebbe diventare uno spartiacque, oggi ... panorama.it

Per il 15% degli adolescenti uno schiaffo può scappare: violenza e controllo nel lessico ordinario delle relazioni tra teenagerI dati di Save the Children, raccolti nel report Stavo solo scherzando, raccontano relazioni caratterizzate da pratiche coercitive sempre più diffuse. La scuola è vista come uno degli spazi che lasc ... quotidiano.net

Mezzo mondo discute sui social agli adolescenti. Meloni ha un parere (di F. Olivo) x.com

Tra social, video e influencer, i ragazzi tra i 12 e 17 anni passano molto tempo online tra rischi e divieti (almeno) 3 ore al giorno. Un’indagine Altroconsumo ha coinvolto un campione rappresentativo di adolescenti di 12-17 anni, per parlare delle loro abitudini i facebook