Addio ad Anco il lupo simbolo del litorale romano

Anco, il lupo che rappresentava il branco di Castel di Guido, è morto nel territorio di Fiumicino. La sua scomparsa è stata scoperta di recente, lasciando senza il suo corredo naturale un tratto distintivo del litorale romano. Gli esperti hanno trovato il corpo del animale in una zona selvatica, alimentando le speculazioni sulle cause della morte.

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – Anco è morto. Il lupo simbolo del branco di Castel di Guido è stato rinvenuto senza vita nei giorni scorsi. A dare notizia della sua scomparsa è l’ Oasi Lipu Castel di Guido, che in un testo diffuso nelle ultime ore ripercorre il ruolo centrale dell’animale nella presenza del lupo sul Litorale Romano e chiarisce le prime indicazioni sulle cause del decesso. Secondo quanto riportato dall’Oasi, Anco dal 2022 era il maschio riproduttore del branco di Castel di Guido e, negli ultimi anni, era diventato il lupo più longevo tra quelli monitorati nell’area del Litorale Romano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

