Addio ad Anco il lupo romano dei record | Alcuni individui entrano anche nel cuore di chi li studia

Anco, il famoso lupo romano, è morto dopo aver vissuto quattro anni nel litorale di Roma. La sua morte si è verificata a causa delle ferite riportate durante un conflitto con altri branchi. Anco aveva attirato l’attenzione di biologi e appassionati, grazie alle informazioni raccolte con il radiocollare che portava. La sua presenza aveva permesso di studiare meglio il suo comportamento e le abitudini nel territorio. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi si occupa di fauna selvatica locale.

