Acqua alta e possibili mareggiate sulla costa | le previsioni per domani

Scirocco nelle ore centrali della giornata, con possibili mareggiate sulla costa tra Lignano e Grado e acqua alta in tarda serata che potrebbe interessare anche la città di Trieste. Sono queste le previsioni rispetto al fronte atlantico che domani 19 febbraio arriverà sull'Italia, determinando, come si legge nell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, “l'afflusso di correnti umide da sud in quota e di Scirocco al suolo, nonché la formazione di una depressione sul Triveneto”. Sul resto della regione ci saranno precipitazioni intense in montagna e sulla Pedemontana, abbondanti su bassa pianura e costa.🔗 Leggi su Triesteprima.it

