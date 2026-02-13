Allerta gialla sulla costa | rischio acqua alta

L’allerta gialla sulla costa del Friuli Venezia Giulia è scattata questa mattina a causa del previsto aumento del livello del mare, che potrebbe portare acqua alta e criticità nelle zone più esposte. La causa principale è il picco di marea atteso intorno alle 9, che si combina con le condizioni meteorologiche di vento e pressione che favoriscono l’innalzamento delle acque. Un particolare dettaglio che distingue questa ondata di mareggiata è l’onda di scirocco, che ha già aumentato il livello del mare nelle ultime ore.

La Protezione civile regionale ha diramato l'allerta numero 5: criticità idraulica ordinaria per un picco di marea. Raccomandata massima vigilanza ai Comuni costieri Una mattinata da monitorare con attenzione lungo il litorale del Friuli Venezia Giulia. Le prime ore di sabato 14 febbraio potrebbero essere segnate da acqua alta e locali criticità in corrispondenza del picco di marea atteso intorno alle 9. A lanciare l'avviso è la Protezione civile regionale, che ha diramato l'allerta n. 52026 per criticità idraulica ordinaria sulla fascia costiera, invitando enti locali e strutture operative a mantenere alta la vigilanza.