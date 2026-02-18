A4 dramma a Novara | automobilista investito mentre soccorre un guasto Condizioni critiche

Un automobilista è stato investito sulla A4 a Novara mentre si fermava per aiutare un’altra auto in panne. La vittima si trovava sulla corsia di emergenza, tentando di soccorrere un veicolo bloccato, quando è stato colpito da un’auto in transito. Le sue condizioni sono gravi e i soccorsi sono stati immediati, ma la situazione resta critica.

Notte di Terrore sulla A4: Automobilista Travolto Mentre Soccorre l'Auto in Panne. Un drammatico incidente ha gettato nello sconforto la comunità novarese ieri sera, 17 febbraio 2026. Un automobilista sulla quarantina è stato gravemente ferito dopo essere stato travolto da un veicolo mentre si trovava all'esterno della propria auto, in panne sulla A4 tra Biandrate e Carisio, in direzione Torino. L'uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara, dove lotta per la vita. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'allerta è scattata intorno alle 20:52 di ieri sera, quando numerose segnalazioni sono giunte al 118.

