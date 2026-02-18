A Milano ci saranno fino a 500mila turisti in più grazie alle Olimpiadi

Milano attira tra 400.000 e 500.000 turisti in più a causa delle Olimpiadi invernali. La causa principale è l'afflusso di visitatori provenienti da tutto il mondo, attratti dagli eventi sportivi e dalle nuove strutture. La città si prepara ad accogliere questa ondata, con iniziative speciali e miglioramenti infrastrutturali. La presenza di numerosi visitatori influirà anche su hotel, ristoranti e negozi, che si preparano a gestire l'aumento di clientela. La crescita del turismo rappresenta una grande opportunità per Milano in vista delle prossime settimane.

Lo ha detto l'assessora allo sport Martina Riva ricordando che febbraio sarà un mese importante anche per la Fashion Week Tra 400mila e 500mila turisti in più a Milano grazie alle Olimpiadi. È l'attesa circa l'impatto turistico dei Giochi invernali sulla città, secondo quanto riferito mercoledì dall'assessora allo sport Martina Riva a margine della presentazione del percorso partecipativo per riqualificare la piscina Argelati. “I dati arriveranno alla fine”, ha detto Riva: “Noi ci aspettiamo tra 400mila e 500mila turisti in più a Milano rispetto al periodo non olimpico. Non abbiamo ragione per non pensare che queste stime non verranno confermate”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano si prepara alle Olimpiadi: eventi e attività per i residenti e turistiMilano si sta preparando a ricevere le Olimpiadi 2026 con una serie di eventi e iniziative che coinvolgono sia i residenti che i turisti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

