A Milano ci saranno fino a 500mila turisti in più grazie alle Olimpiadi
Milano attira tra 400.000 e 500.000 turisti in più a causa delle Olimpiadi invernali. La causa principale è l'afflusso di visitatori provenienti da tutto il mondo, attratti dagli eventi sportivi e dalle nuove strutture. La città si prepara ad accogliere questa ondata, con iniziative speciali e miglioramenti infrastrutturali. La presenza di numerosi visitatori influirà anche su hotel, ristoranti e negozi, che si preparano a gestire l'aumento di clientela. La crescita del turismo rappresenta una grande opportunità per Milano in vista delle prossime settimane.
Lo ha detto l'assessora allo sport Martina Riva ricordando che febbraio sarà un mese importante anche per la Fashion Week Tra 400mila e 500mila turisti in più a Milano grazie alle Olimpiadi. È l'attesa circa l'impatto turistico dei Giochi invernali sulla città, secondo quanto riferito mercoledì dall'assessora allo sport Martina Riva a margine della presentazione del percorso partecipativo per riqualificare la piscina Argelati. “I dati arriveranno alla fine”, ha detto Riva: “Noi ci aspettiamo tra 400mila e 500mila turisti in più a Milano rispetto al periodo non olimpico. Non abbiamo ragione per non pensare che queste stime non verranno confermate”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano si prepara alle Olimpiadi: eventi e attività per i residenti e turistiMilano si sta preparando a ricevere le Olimpiadi 2026 con una serie di eventi e iniziative che coinvolgono sia i residenti che i turisti.
Leggi anche: Supplenze insegnanti 2025, stop alle GPS dopo il 31 dicembre. Ma ci saranno ancora nomine, anche fino a termine lezioni
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura
Argomenti discussi: A Milano ci sarà una (brevissima) parentesi di primavera; Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia; Meteo Milano, tempo instabile in arrivo: le previsioni della settimana; Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina: tra i telecronisti ci saranno dei super campioniLa Rai si prepara all'evento: copertura anche in radio. In cronaca la prima voce sarà quella del direttore Paolo Petrecca ... corrieredellosport.it
Aerosmith, a Milano ci saranno anche gli ExtremeRitorno speciale. Un concerto speciale per un ritorno speciale. Gli Aerosmith si preparano a riabbracciare il pubblico italiano e, per farlo in grande stile, si sta mettendo su uno show che si ... 105.net
Corriere della Sera. . Svolta dell’International Paralympic Committee (IPC): alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 , sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e non saranno più «neutrali». Dopo la messa al ba facebook