Supplenze insegnanti 2025 stop alle GPS dopo il 31 dicembre Ma ci saranno ancora nomine anche fino a termine lezioni
Supplenze docenti anno scolastico 202526: la data del 31 dicembre rappresenta uno spartiacque rispetto alla tipologia di contratti da stipulare, da cui derivano anche diritti come i permessi e i giorni di malattia eventualmente fruibili.
Anief, 'in 4 anni 15 mila contratti a termine in più per gli insegnanti di sostegno' - Gli ultimi dati nazionali ufficiali disponibili sui contratti a tempo determinato, quasi tutti riguardanti proprio le cattedre in deroga con scadenza 30 giugno dei docenti di sostegno, dicono che "tra ... msn.com
Insegnanti neoassunti 2025: cosa fare per prendere servizio, anno di prova e ricostruzione di carriera - Dal 1° settembre gli aspiranti docenti di ruolo inizieranno l’anno di prova con contratto a tempo determinato per fare l’anno di prova. lettera43.it
Supplenze brevi, per i sindacati lo stop ai docenti esterni non fa risparmiare. Gilda: “Solo danni ai ragazzi” - Il coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, Vito Carlo Castellana, commenta in un'intervista a Fanpage. fanpage.it
Le nomine per le supplenze docenti da GPS per l'a.s. 2025/26 sono in fase di completamento. Ecco cosa succede per i posti ancora vacanti. #Supplenze - facebook.com facebook
