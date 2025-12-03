Usa sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi
(Adnkronos) – Il governo degli Stati Uniti ha sospeso le domande di immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi. Secondo un memorandum ufficiale divulgato ieri, i Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti hanno sospeso l’elaborazione delle domande di green card e cittadinanza per chi proviene da Paesi già soggetti alle restrizioni di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
