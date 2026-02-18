A Bibbiena s’è rotto tutto | uffici sociali chiusi e famiglie lasciate per strada

A Bibbiena, un disservizio ha lasciato senza assistenza sociale molte famiglie, perché gli uffici sono chiusi da settimane. La causa è la mancanza di personale e di fondi, che ha bloccato le attività degli uffici sociali. Le famiglie si trovano ora a dover affrontare problemi senza un punto di riferimento, con i servizi pubblici ridotti al minimo. La situazione si aggrava in un comune di circa 12 mila abitanti, dove non c’è nemmeno un assistente sociale disponibile. La crisi si fa sentire più che mai in questa piccola comunità.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato stampa della Lista di Comunità Bibbiena Oh, qui non si parla di bazzecole o di polemichine da bar: qui si parla di un Comune di 12 mila anime senza nemmeno un assistente sociale. Avete capito bene: zero spaccato. A Bibbiena, mentre in aula si fanno bei discorsi e si tagliano nastri col sorriso stampato, fuori la realtà è un’altra storia. Giovedì scorso, in Viale Michelangelo, un furgone è saltato per aria e un appartamento è diventato inagibile. Una famiglia si è ritrovata in mezzo alla strada. E oggi? Ancora senza una sistemazione degna. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A Bibbiena s’è rotto tutto: uffici sociali chiusi e famiglie lasciate per strada “Si è rotto tutto”. La strada allagata: case senz’acqua. Un vero disastroQuesta mattina, a Roma nel Municipio V, le cose sono andate male. Facoltà di medicina, chiusi per trasloco gli ufficiGli uffici dei corsi di area medica dell’Università di Parma a Piacenza saranno chiusi dal 15 al 19 dicembre per il trasferimento nella nuova sede presso l’ex Centro di formazione di Crédit Agricole Italia in via San Bartolomeo 40. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bibbiena, esplode camion carico di bombole di ossigeno. Al momento si contano tre feriti; Maxi emergenza a Bibbiena, esplosioni e incendio in via Michelangelo; Esplosioni nel furgone con bombole d'ossigeno a Bibbiena vicino Arezzo: 6 feriti, scuola e famiglie evacuate; Camion con bombole di ossigeno in fiamme a Bibbiena: la ricostruzione. Arezzo, esplode un camion che trasportava bombole di ossigeno a Bibbiena: feritiAlmeno quattro esplosioni, un inferno di fuoco, una colonna di fumo visibile a distanza e paura tra i residenti. È accaduto questa mattina, verso le 10, in via Michelangelo nel comune di Bibbiena ... tg24.sky.it Paura nelle strade di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Giovedì 12 febbraio, poco dopo le 10 del mattino, un camion carico di bombole di ossigeno ha preso fuoco ed è esploso in via Michelangelo. I testimoni raccontano di un boato iniziale fortissimo, seguito d facebook