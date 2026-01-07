69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini Simone Pirri e Christophe Rousset

Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20.15 presso l’Auditorium Pollini di Padova, riprende la 69a stagione degli Amici della Musica con un concerto dedicato alla musica barocca, interpretato da Simone Pirri e Christophe Rousset. L’evento offre un’occasione per ascoltare due artisti di rilievo internazionale in un contesto di alta qualità musicale. La serata si inserisce nel programma annuale della rassegna, promuovendo la musica classica e il patrimonio cultur

Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini di Padova riprende la 69a Stagione degli Amici della Musica con un appuntamento tutto dedicato alla musica barocca. Simone Pirri al violino barocco e Christophe Rousset al clavicembalo accompagneranno il pubblico in un viaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

