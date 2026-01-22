Dove Cameron presto in tv con una serie thriller e il nuovo look è super rock

Dove Cameron torna in tv con una nuova serie thriller e presenta un look rock distintivo. A 30 anni, tra nozze imminenti con Damiano David dei Måneskin e un progetto come attrice, la sua carriera si rinnova con ambizioni e stile. La sua presenza sugli schermi conferma il suo impegno nel mondo dello spettacolo e la capacità di reinventarsi mantenendo sobrietà e naturalezza.

Trent’anni appena compiuti, le nozze con l’amore della propria vita all’orizzonte ed un nuovissimo progetto come attrice in uscita: non è un sogno ma la vita di Dove Cameron che, legata sentimentalmente al frontman dei Måneskin, Damiano David, è prontissima a tornare sui nostri schermi con un piano ambizioso. Come celebrare meglio questo felice momento di vita se non con un radicale cambio look? Dove Cameron, il nuovo look (fake) ed il ritorno come attrice. Era decisamente troppo tempo che non si vedeva Dove Cameron recitare, perciò eccoci accontentati: la fidanzata di Damiano David è pronta più che mai a tornare sul piccolo schermo, e questa volta con una nuovissima serie tv firmata Prime Video. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dove Cameron: beauty look di fidanzamento tra romanticismo etereo e anima rock

Damiano David e Dove Cameron presto sposi, c'è una frase d'amore nascosta negli anelli da 200 mila euro

