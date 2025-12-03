Al Festival della Costituzione un focus sulla cybersicurezza
Le frodi informatiche rappresentano oggi una delle forme di criminalità più diffuse e insidiose, capaci di colpire chiunque e di lasciare conseguenze che non si limitano al danno economico. Solitudine, vergogna e perdita di fiducia sono effetti ricorrenti per molte vittime, spesso incapaci di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
LA FONDAZIONE TONUTTI AL FESTIVAL DELLA COSTITUZIONE DI SAN DANIELE DEL FRIULI, FOCUS SULLA CYBERSICUREZZA Le frodi informatiche rappresentano oggi una delle forme di criminalità più diffuse e insidiose, capaci di colpire chiunque e - facebook.com Vai su Facebook
A Genova il 68° Congresso Federpol, focus su cybersicurezza e AI - L'auditorium dell'Acquario di Genova ha ospitato il 68° Congresso Nazionale di Federpol, la principale federazione di investigazione privata d'Italia con circa 1. Lo riporta ansa.it
FOCUS: cybersicurezza, la corsa all'AI è anche una sfida geopolotica (Ubs AM) - "È uno dei motori strutturali alla base del nostro tema di investimento sulla sicurezza" ... Riporta milanofinanza.it