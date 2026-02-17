Zumba raccolta record per il Meyer

Lucca Dance Zumba for Meyer 25 ha raccolto oltre 15.000 euro durante la sua terza edizione, trasformando il movimento in un gesto di solidarietà. La manifestazione, organizzata da Zefiro Asd e Impresa Sociale, ha coinvolto più di 300 persone che hanno ballato al Palasport di Lucca, contribuendo a sostenere il reparto di pediatria dell’ospedale Meyer.

Quando il movimento si trasforma in solidarietà e conquista un nuovo, importante traguardo. Grande successo per Lucca Dance Zumba for Meyer 25, la manifestazione benefica promossa da Zefiro Asd e Impresa Sociale che, alla sua terza edizione, ha visto oltre 300 partecipanti riunirsi lo scorso novembre al Palasport di Lucca per una straordinaria giornata di energia, musica e condivisione. L'evento – nel calendario Vivi Lucca – ha permesso di raccogliere e donare ben 6.000 euro a sostegno del progetto di Play Therapy della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, realtà di riferimento nazionale per la cura e l'assistenza ai bambini.