Lucca balla zumba! Al Palasport l’evento a sostegno del Meyer

“Lucca balla zumba!“ Per il terzo anno arriva in città la manifestazione benefica per la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. La masterclass di Zumba, che fa parte degli eventi del cartellone ufficiale di Vivi Lucca 2025, si terrà al Palasport sabato prossimo dalle 16 in poi. Tantissimi presenter e istruttori di Zumba si alterneranno sul palco di via delle Tagliate per far vivere a tutti i partecipanti un pomeriggio di movimento, musica e divertimento, tutto con l’unico obiettivo di donare serenità e supporto ai piccoli pazienti del Meyer. "Il Comune di Lucca sostiene per il terzo anno l’iniziativa, attraverso l’avviso Vivi Lucca, finalizzato a promuovere eventi anche sportivi nella nostra città – afferma il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti - confermando la volontà di far crescere Lucca a livello internazionale come punto di riferimento importante per lo sport e l’impegno solidale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

