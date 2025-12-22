Zucchetti Centro Sistemi chiude il 2025 con un fatturato da 240 milioni e 70 nuove assunzioni
Il 2025 si chiude per il Gruppo Zucchetti Centro Sistemi all’insegna della stabilizzazione e del rafforzamento strutturale, con una previsione di fatturato consolidato intorno ai 240 milioni di euro. “Un risultato che riflette una strategia consapevole di consolidamento, ottimizzazione dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Ansaldo Energia, €70 milioni di investimenti nel 2025 annuncia per il 2026 nuovi manovre per €81 milioni e 200 nuove assunzioni
Leggi anche: Cesena Fiera chiude il 2025 in crescita: fatturato sale a 11,4 milioni e Macfrut 2026 aumenta gli espositori
L’azienda che dal 1985 punta sull’informatica; Kramp, potenziate le strategie per il settore del gardening. Fondamentale la collaborazione con Zucchetti; Investimenti e acquisizioni nel piano strategico; Investimenti e acquisizioni nel piano strategico.
Zucchetti, 40 anni d’innovazione. Bernini: "I sogni aiutano il mondo a diventare un posto migliore" - Zucchetti Centro Sistemi celebra 40 anni di innovazione e guarda al futuro tra intelligenza artificiale, sostenibilità e digitalizzazione. lanazione.it
IL GRUPPO ZUCCHETTI Centro Sistemi ha registrato un fatturato consolidato di 280 milioni di euro, confermando un percorso di crescita... Leggi l'articolo #Investmenti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.