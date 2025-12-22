Zucchetti Centro Sistemi chiude il 2025 con un fatturato da 240 milioni e 70 nuove assunzioni

Il 2025 si chiude per il Gruppo Zucchetti Centro Sistemi all’insegna della stabilizzazione e del rafforzamento strutturale, con una previsione di fatturato consolidato intorno ai 240 milioni di euro. “Un risultato che riflette una strategia consapevole di consolidamento, ottimizzazione dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

