Zazzaroni | Marotta mi ha deluso La lista dei torti o dei favori del passato me li aspetto da un tifoso non da un dirigente

Ivan Zazzaroni ha criticato Beppe Marotta dopo la sua conferenza stampa, accusandolo di averlo deluso. La delusione nasce dalle parole di Marotta, che ha difeso Kalulu e Bastoni, e Zazzaroni si sente tradito perché si aspettava un atteggiamento diverso da un dirigente. La discussione si accende anche per il modo in cui Marotta ha risposto alle domande, lasciando trasparire tensione.

Ivan Zazzaroni ha così commentato la conferenza stampa di Beppe Marotta. Conferenza che, al pari dell’episodio Kalulu-Bastoni, è destinata a far discutere a lungo. Marotta, la lista dei torti passati anche no. Si legge sul Corriere dello Sport: Il riassuntino delle puntate precedenti, la lista dei torti o dei favori di un passato addirittura remoto, l’apertura degli armadi altrui per esporre un po’ di scheletri me li aspetto da un tifoso, da un opinionista tifoso o a contratto, da un leone da tastiera (meglio la pastiera di mamma Intorcia), non da un dirigente esperto e dalla carriera chilometrica come Marotta, uno che è consapevolmente centrale nel sistema Italia e che per questo dovrebbe pensare anche al bene comune. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zazzaroni: “Marotta mi ha deluso. La lista dei torti o dei favori del passato me li aspetto da un tifoso, non da un dirigente” Mauro attacca Chivu: «E’ la persona che mi ha deluso tantissimo. Mi aspettavo delle dichiarazioni diverse da parte sua» Mauro critica Chivu dopo le sue recenti dichiarazioni. Sembrano costare una fortuna, ma li paghiamo meno di un aperitivo. La lista low cost dei maglioni inverno da non perdere Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Zazzaroni: Beppe mi ha deluso! Esistesse davvero la Marotta League, l’Inter non avrebbe…; Zazzaroni: Il vero colpevole di Inter-Juve non è La Penna. Infortuni Napoli? Mi rifiuto di pensare che Conte sia uno scemo - CalcioNapoli24 | CN24; Zazzaroni: Quando ho visto il gol annullato al Sassuolo con l'Inter ho spento la tv; Zazzaroni: Non possiamo cedere alla violenza dei social, con minacce di morte ad arbitri e giocatori. Zazzaroni: Marotta mi ha deluso, se anche lui si mette sullo stesso piano dei curvaioli, non c'è salvezzaSulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni accoglie con delusione le dichiarazioni del presidente dell'Inter, Beppe Marotta, sul caso Bastoni: Il riassuntino ... tuttojuve.com Zazzaroni: Beppe mi ha deluso! Esistesse davvero la Marotta League, l’Inter non avrebbe…Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha commentato così le dichiarazioni di ieri del presidente dell'Inter Beppe Marotta ... msn.com Zazzaroni: “#Marotta mi ha deluso. La lista dei torti o dei favori del passato me li aspetto da un tifoso, non da un dirigente” Sul Corsport: "Non credo al calcio condizionato totalmente da Marotta. Se anche lui si pone sullo stesso piano dei curvaioli, non c'è salve facebook Zazzaroni: “Beppe mi ha deluso! Esistesse davvero la Marotta League, l’Inter non avrebbe…” x.com