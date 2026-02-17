YouTube blocca commenti e descrizioni a chi usa ad blocker | ecco cosa sta succedendo

YouTube ha deciso di bloccare commenti e descrizioni sui video a chi utilizza ad blocker, questa mossa deriva dalla crescente frustria del servizio nei confronti degli utenti che evitano gli annunci pubblicitari. La piattaforma di Google ha iniziato a disattivare queste funzioni in modo mirato, colpendo gli account che usano software di blocco pubblicità. Questa scelta mira a spingere gli utenti a disattivare gli ad blocker, anche se molti si trovano di fronte a queste limitazioni senza alternative immediate.

La guerra tra YouTube e gli ad blocker è entrata in una fase nuova e decisamente più aggressiva. Non stiamo più parlando di semplici avvisi o rallentamenti nel caricamento dei video: la piattaforma di Google ha iniziato a disabilitare selettivamente funzioni fondamentali come la sezione commenti e le descrizioni dei video per chi utilizza software di blocco della pubblicità. Un’escalation che sta generando un’ondata di proteste nelle community tech di tutto il mondo e che sta trasformando radicalmente l’esperienza di navigazione per milioni di utenti. Negli ultimi giorni, il subreddit ufficiale di YouTube e altre piattaforme come X sono stati letteralmente invasi da segnalazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

