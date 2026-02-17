YouTube blocca commenti e descrizioni a chi usa ad blocker | ecco cosa sta succedendo
YouTube ha deciso di bloccare commenti e descrizioni sui video a chi utilizza ad blocker, questa mossa deriva dalla crescente frustria del servizio nei confronti degli utenti che evitano gli annunci pubblicitari. La piattaforma di Google ha iniziato a disattivare queste funzioni in modo mirato, colpendo gli account che usano software di blocco pubblicità. Questa scelta mira a spingere gli utenti a disattivare gli ad blocker, anche se molti si trovano di fronte a queste limitazioni senza alternative immediate.
La guerra tra YouTube e gli ad blocker è entrata in una fase nuova e decisamente più aggressiva. Non stiamo più parlando di semplici avvisi o rallentamenti nel caricamento dei video: la piattaforma di Google ha iniziato a disabilitare selettivamente funzioni fondamentali come la sezione commenti e le descrizioni dei video per chi utilizza software di blocco della pubblicità. Un’escalation che sta generando un’ondata di proteste nelle community tech di tutto il mondo e che sta trasformando radicalmente l’esperienza di navigazione per milioni di utenti. Negli ultimi giorni, il subreddit ufficiale di YouTube e altre piattaforme come X sono stati letteralmente invasi da segnalazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Commenti youtube spariscono: bug o attacco di ad blocker?Su YouTube, i commenti e le descrizioni scompaiono improvvisamente a causa di un problema tecnico o di un attacco da parte di ad blocker.
Corona, Gerry Scotti, le Letterine e il mistero dei commenti limitati su Instagram: cosa sta succedendo?In questi ultimi tempi, Gerry Scotti è al centro di discussioni sui social media riguardo a commenti limitati su Instagram.
3 Reasons Why Markets Will Continue Selling Off! [How Bad Will It Get]
Argomenti discussi: YouTube nasconde commenti e descrizioni a chi usa gli ad blocker; YouTube intensifica la lotta agli ad blocker limitando alcune funzioni della piattaforma; Stretta di Mosca sugli accessi online: bloccati WhatsApp, YouTube e media stranieri; YouTube, l’autodoppiaggio con l’IA è finalmente migliorato.
YouTube blocca commenti e descrizioni a chi usa ad blockerYouTube ha introdotto una variazione che non è passata inosservata: negli ultimi giorni migliaia di utenti hanno segnalato la scomparsa di funzionalità basilari come i commenti e le descrizioni sotto ... tecnoandroid.it
YouTube nasconde commenti e descrizioni a chi usa gli ad blockerYouTube nasconde commenti e descrizioni dei video agli utenti che usano ad blocker, inclusi i browser con blocco integrato come Brave. msn.com
Se ne sono accorti gli utenti di Samsung Browser. Brave ha già trovato la contromisura https://www.dday.it/redazione/56257/google-ha-iniziato-a-bloccare-youtube-in-background-sui-browser-di-terze-parti facebook
LA #JUVE BLOCCA IL REGALO AL #NAPOLI SIAMO IN DIRETTA SU TWITCH e YOUTUBE x.com