vittorio sgarbi assolto per il caso del quadro di rutilio manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto dal reato di riciclaggio nel processo relativo al quadro di Rutilio Manetti “La cattura di San Pietro”, che la Procura riteneva di provenienza illecita. L’ex sottosegretario alla Cultura è stato ritenuto non colpevole “per insufficienza di prove” dal Tribunale di Reggio Emilia. La sentenza è stata emanata ieri, lunedì 16 febbraio, con rito abbreviato. La Procura reggiana, guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci, aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L’inchiesta era stata avviata inizialmente dalla Procura Macerata, dato che Sgarbi è domiciliato in quella provincia (a San Severino Marche, città di cui fu sindaco). 🔗 Leggi su Tpi.it

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, perché gli avvocati hanno denunciato una campagna diffamatoria contro di lui.

