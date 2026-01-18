Un’isola medioevale nel cuore di Genova visita con degustazione finale

C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche da 13 Silvane (4) Gli ospiti, accompagnati da un operatore dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, parteciperanno a un percorso di approfondimento di Casa Colombo, per poi proseguire la vista al Chiostro di Sant’Andrea. In questa seconda tappa sarà possibile ammirare i magnifici capitelli scolpiti con scene di ispirazione diversa. La passeggiata continuerà attraverso Porta Soprana, il grandioso ingresso alla città per chiunque giungesse a Genova dal Levante, per poi salire sulle Mura del Barbarossa, le nuove mura cittadine costruite nel XII secolo per difendere l’autonomia della Repubblica di Genova dalle mire espansionistiche dell’imperatore Federico Barbarossa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: “Un’isola medioevale nel cuore di Genova - edizione speciale Escher”

Un tuffo nella tradizione con degustazione e visita guidata a Castel D'Alfero

Domenica 14 dicembre, un viaggio tra storia e tradizione con visita guidata a Castel D'Alfero. Questo borgo, ricco di fascino e memoria, offre un'occasione unica di scoperta, accompagnata da una degustazione. Situato vicino a Bagno di Romagna e appartenente a Sarsina, il castello rappresenta un tesoro nascosto della regione, pronto a sorprendere i visitatori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

**Domenica 25 gennaio **2026, alle ore 15, presso la **Casa di Colombo**, appuntamento con ***Un'isola medioevale nel cuore di Genova***, una speciale passeggiata alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, nel cuore della Ge - facebook.com facebook