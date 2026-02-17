Vicinanza al territorio il generale Domizi in visita istituzionale al gruppo carabinieri di Gioia Tauro

Il generale Claudio Domizi ha visitato questa mattina il gruppo dei carabinieri di Gioia Tauro per rafforzare i rapporti con il territorio e conoscere da vicino le attività quotidiane delle forze dell’ordine. La visita si è svolta nel momento in cui la città affronta un aumento dei controlli contro la criminalità organizzata, creando un collegamento diretto tra le istituzioni e la comunità locale.

L'alto ufficiale ha riaffermato l'impegno totale dell'Arma nella Piana, tra contrasto alla criminalità, soccorso alla popolazione e difesa dei valori democratici Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri Culqualber, questa mattina, ha effettuato una visita istituzionale presso il gruppo carabinieri di Gioia Tauro. Una presenza di alto valore simbolico e operativo, volta a ribadire la costante attenzione dei vertici dell’Arma verso i reparti impegnati in un territorio complesso e nevralgico per la sicurezza pubblica. L'alto ufficiale ha espresso parole di profondo apprezzamento per la dedizione quotidiana dei militari, definendoli il "presidio di legalità", fondamentale per la tutela della cittadinanza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

