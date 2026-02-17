A Viareggio, la frase “Se non stai buono, ti porto in Piazza delle Paure” richiama il passato e riflette il desiderio della città di promuovere la pace. Questa piazza, spesso teatro di eventi e manifestazioni, diventa ora simbolo di un messaggio forte contro la guerra e le armi. La comunità locale organizza iniziative per sensibilizzare i cittadini sulla pace, coinvolgendo scuole e associazioni. La città si impegna a trasmettere valori di dialogo e solidarietà, anche attraverso eventi culturali e incontri pubblici.

"Se non stai buono, ti porto in Piazza delle Paure " così si diceva un tempo ai bambini monelli di Viareggio. Ci si riferiva alla piazza Garibaldi dove si trova una impressionante scultura di Lorenzo Viani e Domenico Rambelli. È da qui che comincia il nostro giro alla scoperta dei luoghi della Pace. La nostra città lega profondamente la sua identità al tema. Quel monumento non è certo rassicurante agli occhi di un bambino perché raffigura in modo molto impattante gli orrori della guerra. Imponente e scura, la statua celebra i caduti in battaglia durante la Grande Guerra dando, attraverso il personaggio del Seminatore, un barlume di speranza a chi osserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio: un itinerario di pace. La città che dice no alle armi

Il discorso di Ursula von der Leyen davanti a Strasburgo ha lasciato trasparire un clima teso e preoccupante, segnato da un forte nazionalismo europeo, una crescente corsa alle armi e la minaccia di un conflitto imminente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.