Venezia a rischio | 19 giorni di marea alta il Mose non protegge e si valuta un ripensamento della laguna per il futuro
Venezia si trova in grave difficoltà dopo che il livello dell’acqua è salito per 19 giorni consecutivi, causando allagamenti e danni alle strutture. La causa principale è l’ondata di marea estremamente intensa, che il sistema di protezione Mose non è riuscito a contenere. Le autorità stanno considerando di ripensare alle strategie di tutela della laguna, mentre la città affronta una lunga fase di emergenza.
Venezia Sotto Assedio: 19 Giorni di Marea Alta e un Mose che Non Basta. Venezia è da quasi tre settimane sotto la pressione di un’acqua alta senza precedenti, una morsa che mette a dura prova il sistema di difesa della città e solleva interrogativi sulla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Nonostante i ripetuti sollevamenti delle barriere del Mose, Piazza San Marco è regolarmente invasa, evidenziando la necessità di completare i lavori complementari e ripensare la gestione della laguna. Un’Emergenza Senza Precedenti. La situazione attuale è descritta come “senza precedenti” da Alvise Papa, responsabile del Centro Maree, l’ente che monitora costantemente i livelli di marea in laguna e nell’Adriatico settentrionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Venezia, il Mose fa felice i commercianti ma trasforma la laguna in uno stagno
Il Mose si attiva continuamente da più di due settimane a Venezia, causando un aumento delle preoccupazioni tra i residenti e i turisti.
97 milioni dal Ministero per l'Autorità della Laguna e il Mose
Il Ministero ha destinato 97 milioni all'Autorità della Laguna e al Mose, rafforzando gli interventi di tutela e preservazione del territorio.
