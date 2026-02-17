Valditara sui metal detector a scuola | Portare armi è diventata una moda da fermare non accetto che si parli di repressione contro misure di sicurezza necessarie
Giuseppe Valditara ha dichiarato che portare armi bianche a scuola rappresenta una moda da contrastare, a causa dell’aumento di studenti con coltelli e machete negli zaini. Durante il programma 'XXI secolo' su Rai 1, il ministro dell’Istruzione ha espresso fermezza nel sostenere l’uso di metal detector mobili, sottolineando che si tratta di misure di sicurezza necessarie e non di repressione. In alcune scuole, si sono già visti i primi controlli con i dispositivi, per arginare il fenomeno.
Il tema dei metal detector nelle scuole è al centro di dibattiti tra sostenitori della sicurezza e preoccupazioni sulla repressione.
Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: “Metal detector negli istituti più a rischio”
Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
