Valditara sui metal detector a scuola | Portare armi è diventata una moda da fermare non accetto che si parli di repressione contro misure di sicurezza necessarie

"Portare un coltello o un machete a scuola è diventato una moda da fermare". Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha usato parole dirette durante il programma 'XXI secolo' trasmesso su Rai 1 per difendere l'introduzione di metal detector mobili negli istituti scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il tema dei metal detector nelle scuole è al centro di dibattiti tra sostenitori della sicurezza e preoccupazioni sulla repressione.

Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.

