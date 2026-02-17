Usa-Iran si tratta fra caccia bombe e nuove esecuzioni

Gli Stati Uniti e l'Iran sono tornati a negoziare, mentre entrambi mostrano segni di forza militare. La riunione arriva in un momento di tensione crescente, con il cielo sopra il Golfo Persico che si riempie di caccia e droni militari. Washington cerca un accordo per ridurre le tensioni, ma Teheran mantiene un atteggiamento deciso con nuove esecuzioni e manovre di potere. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si aprirà una strada verso la pace o se il confronto si intensificherà.

La trattativa da una parte, l'esibizione di forza dall'altra. Stati Uniti e Iran tornano al tavolo dei negoziati con buone intenzioni che mirano alla pace e mosse strategiche che preparano alla guerra, un conflitto su cui si deciderà «nelle prossime settimane, non nei prossimi mesi», secondo il senatore repubblicano Lindsey Graham, in visita in Israele. Alla vigilia del secondo round di colloqui oggi a Ginevra, nella sede dell'ambasciata dell'Oman tra gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner da una parte e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dall'altra, il Comando unificato delle Forze armate statunitensi in Medioriente (Centcom) pubblica le immagini dei cacciabombardieri stealth di quinta generazione, gli F-35C VMFA-314 soprannominati «cavalieri neri» e progettati per penetrare le difese aeree nemiche e condurre attacchi di precisione, insieme ai Boeing EA-18G Growler specializzati in attacchi elettronici e nell'annientamento delle difese avversarie.