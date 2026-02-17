Uomini e Donne caos in studio | protagonisti del Trono Over sotto accusa

L’ultima registrazione di Uomini e Donne esplode tra accuse e colpi di scena: gli opinionisti attaccano la coppia del Trono Over e la tensione sale tra i tronisti. Scopri cosa è successo. Quando il ritorno inaspettato di un volto storico scatena il caos in studio e gli opinionisti vanno all’attacco senza freni, sai che qualcosa di grosso sta per accadere nella nuova puntata di Uomini e Donne. Nel pomeriggio della registrazione del 16 febbraio, gli Over, i tronisti e i corteggiatori si sono ritrovati sotto i riflettori di Uomini e Donne, ma la scena è stata subito rubata da un ritorno clamoroso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Durante una puntata di Uomini e Donne, un uomo ha confessato di aver tradito la sua compagna davanti a tutti in studio.

Tensione al trono di Ciro a Uomini e Donne.

#UominieDonne: Nella puntata di oggi Arcangelo, che inizialmente era uscito con #GemmaGalgani ma che in realtà non gli è mai interessata, ha deciso di lasciare il programma. Il cavaliere del trono over ha detto di non provare interesse per nessuna dama d facebook