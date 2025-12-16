L’intelligenza artificiale in medicina non è neutrale | perché può sbagliare nella diagnosi dei tumori

L’intelligenza artificiale in medicina promette diagnosi più rapide e personalizzate, ma può essere soggetta a pregiudizi invisibili. Uno studio di Harvard evidenzia come gli algoritmi usati per diagnosticare il cancro possano commettere errori discriminatori basati su fattori demografici, sollevando dubbi sulla neutralità e l’affidabilità di questa tecnologia.

L ’ intelligenza artificiale promette diagnosi più rapide, precise, personalizzate. Ma cosa succede se anche gli algoritmi, come gli esseri umani, finiscono per farsi condizionare da pregiudizi invisibili? Secondo un recente studio guidato da Kun-Hsing Yu, della Harvard Medical School e dell’ Istituto Blavatnik, le IA utilizzate per la diagnosi del cancro possono commettere errori legati a discriminazioni su base demografica. A riportarlo è un comunicato ANSA del 16 dicembre. Un risultato che sorprende – e preoccupa – perché riguarda uno degli ambiti più delicati della medicina contemporanea: l’ analisi dei campioni tumorali. Iodonna.it

