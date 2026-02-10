Stasera torna su Rai 3 “Un posto al sole”, la soap italiana che tiene compagnia da quasi 30 anni. Questa volta, tra le novità, si scopre che Gianluca si lascia conquistare da Anna. I fan della serie potranno seguire le nuove vicende e scoprire come evolvono i rapporti tra i personaggi più amati.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Nelle anticipazioni di mercoledì 11 febbraio Gianluca è attratto da Anna, ma non sa che è la misteriosa “ragazza della pioggia” di suo padre. Nella puntata precedente. Nuovo appuntamento, mercoledì 11 febbraio alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 11 febbraio 2026: Gianluca conquistato da Anna

Alberto Palladini si lascia prendere dal nervosismo quando scopre che Gianluca frequenta ancora Anna.

Questa sera torna l’appuntamento con

