Un posto al sole | Clara e Rosa continuano a illudersi su Eduardo
Clara e Rosa si convincono ancora che Eduardo possa cambiare, nonostante le prove del contrario. La loro speranza nasce da un episodio recente in cui Eduardo si è mostrato più presente, alimentando false illusioni. Nel frattempo, Roberto ha scelto di affidare la direzione della radio a Filippo, deciso a rinnovare la gestione, mentre Michele si oppone fermamente, desideroso di mantenere il suo ruolo.
Roberto è deciso nell’affidare il ruolo di direttore della radio a Filippo, ma Michele non vuole saperne di rinunciare. E del resto anche gli ascolti sono dalla sua parte, producendo da anni programmi di grande successo. Nel frattempo Raffaele è pronto ad accompagnare Eleonor in visita guidata a Napoli, e anche lei è entusiasta della novità. Ma la sua guardia del corpo insiste per non lasciarla sola con lui. Eduardo organizza il furto con la sua nuova banda, mentre Clara e Rosa, ignare di tutto, davvero si illudono che lui abbia trovato un lavoro e le cose si stiano mettendo per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
