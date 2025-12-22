Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell'episodio di martedì 23 dicembre Eduardo si riavvicinerà a Clara; a proposito di riavvicinamenti poi, anche Rosa avrà un ripensamento su Pino. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Damiano sta indagando sui furti nelle gioiellerie: mentre il poliziotto porta avanti le sue indagini, Eduardo ha scoperto che Stella ne sa qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 23 dicembre: Eduardo si riavvicina a Clara, Pino sorprende Rosa

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 18 dicembre: Eugenio e Viola si chiariscono, Rosa aiuta Eduardo e Clara

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 4 novembre: Eduardo nei guai, Rosa cerca di chiarirsi con Pino

