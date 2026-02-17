un nuovo parcheggio per il centro

A Brugnato, il Comune ha completato la costruzione di un nuovo parcheggio in via Circonvallazione Nord, investendo 250 mila euro per creare 18 posti auto, tra cui uno riservato ai disabili. L'apertura di questa area di sosta aiuta a ridurre le difficoltà di parcheggio nel centro cittadino, rendendo più semplice l'accesso ai negozi e alle attività locali. La nuova struttura si trova a pochi passi dalla piazza principale, offrendo un'opzione più comoda per i residenti e i visitatori.

Tutto pronto a Brugnato per l’inaugurazione del nuovo parcheggio di via Circonvallazione Nord: un intervento del valore complessivo di 250 mila euro che mette a disposizione 18 nuovi posti auto di cui uno da destinarsi alla sosta per disabili e che "rappresenta un tassello importante per migliorare la mobilità e la fruibilità del centro storico ". Il progetto, pensato per rispondere alle esigenze dei residenti della zona e dei fruitori delle attività ricettive locali, comprende anche una serie di alcune opere complementari, tra cui la sistemazione della porzione stradale di accesso al parcheggio, la sistemazione esterna della piazzetta in prossimità del vecchio mulino con la posa di pietra arenaria, il nuovo viale pedonale da via Cavour con il ripristino delle murature e la scala di accesso al centro congressi, la realizzazione della fognatura bianca per la captazione delle acque meteoriche e quella della rete elettrica funzionale alla pubblica illuminazione dotata di lampioni artistici e corpi illuminanti a terra e l’installazione di alcuni dossi stradali, richiesti dagli abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

