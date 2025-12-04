Novara apre il nuovo parcheggio sotterraneo Centro Duomo
Apre ufficialmente il nuovo parcheggio in piazza Puccini.Si chiama “Parcheggio Centro Duomo" la struttura interrata che può ospitare 278 posti auto, di cui 247 nei tre piani interrati e 31 all'aperto, con spazi per disabili e per la ricarica di auto elettriche.Il parcheggio è stato inaugurato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Novara, apre il #nuovo #parcheggio (privato) del Duomo. La tariffe ritoccate all'insù rispetto a quelle comunali - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio interrato, giovedì l’inaugurazione: tariffe più alte delle strisce blu e niente esenzioni per le auto ecologiche - Verrà inaugurato domani mattina, 4 dicembre, il nuovo parcheggio interrato nell’area di proprietà della Curia. lavocedinovara.com scrive
