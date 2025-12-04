Apre ufficialmente il nuovo parcheggio in piazza Puccini.Si chiama “Parcheggio Centro Duomo" la struttura interrata che può ospitare 278 posti auto, di cui 247 nei tre piani interrati e 31 all'aperto, con spazi per disabili e per la ricarica di auto elettriche.Il parcheggio è stato inaugurato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, apre il nuovo parcheggio sotterraneo “Centro Duomo”