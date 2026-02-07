Le Aziende sanitarie celebrano la ‘Giornata della trasparenza’ tra amministrazioni e ricerca

Questa mattina, le aziende sanitarie italiane si sono riunite per la ‘Giornata della trasparenza’. L’evento serve a mettere sotto i riflettori le pratiche di gestione e a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e ricerca. Durante l’iniziativa, si sono susseguite presentazioni e confronti su come migliorare la trasparenza e la comunicazione con i cittadini. È un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione su temi chiave per il settore sanitario.

La ‘Giornata della trasparenza’ si conferma anche quest’anno un appuntamento centrale per le amministrazioni pubbliche, rappresentando un’importante occasione di approfondimento, confronto e valorizzazione di temi di particolare rilevanza istituzionale.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Aziende Sanitarie trasparenza Aziende sanitarie, i reparti del Maggiore celebrano la giornata mondiale della prematurità Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie in piazza Garibaldi Il 9 febbraio, a Parma, neurologhe e neuropsichiatre infantili delle Aziende sanitarie si riuniscono in piazza Garibaldi per sensibilizzare sulla epilessia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Aziende Sanitarie trasparenza Argomenti discussi: Le Aziende sanitarie celebrano la ‘Giornata della trasparenza’, tra amministrazioni e ricerca. Tra le prime Aziende sanitarie siciliane ad adottare il nuovo portale regionale di telemedicina, strumento destinato a potenziare l'assistenza territoriale e l'accesso alle cure, soprattutto per le persone fragili e per chi vive in aree più periferiche della provincia o facebook Il #CST è già attivo al fianco di numerose Aziende Sanitarie Regionali per azioni di supporto nella rendicontazione e nell’attuazione degli interventi finanziati dal PNES e contribuendo al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti attuatori. app.capc x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.