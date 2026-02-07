Le Aziende sanitarie celebrano la ‘Giornata della trasparenza’ tra amministrazioni e ricerca

Questa mattina, le aziende sanitarie italiane si sono riunite per la ‘Giornata della trasparenza’. L’evento serve a mettere sotto i riflettori le pratiche di gestione e a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e ricerca. Durante l’iniziativa, si sono susseguite presentazioni e confronti su come migliorare la trasparenza e la comunicazione con i cittadini. È un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione su temi chiave per il settore sanitario.

La 'Giornata della trasparenza' si conferma anche quest'anno un appuntamento centrale per le amministrazioni pubbliche, rappresentando un'importante occasione di approfondimento, confronto e valorizzazione di temi di particolare rilevanza istituzionale.

