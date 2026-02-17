Tyson e Mayweather | incontro espositivo in Congo

Tyson e Mayweather si sfidano in un evento espositivo in Congo, attirando l’attenzione dei fan della boxe. La loro presenza, annunciata come una dimostrazione, ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati, che si sono radunati per assistere a questa sfida tra due leggende. Invece di un vero incontro, i due campioni si sono esibiti in una sequenza di mosse preparate, con l’obiettivo di mostrare le loro abilità in modo spettacolare. La manifestazione si svolge in un grande padiglione della capitale, dove decine di spettatori hanno potuto vedere da vicino i loro incontri.

Una coppia di icone della boxe torna a dominare l’attenzione, ma con una chiave diversa: l’esibizione tra Tyson e Mayweather viene presentata come un elaborato evento commerciale piuttosto che una prova di dominio sportivo. In programma per il 25 aprile a Kinshasa, in Ruanda? No, nella Repubblica Democratica del Congo, l’iniziativa riemerge dopo un periodo di silenzio e di valutazioni su possibili alternative strategiche per Mayweather, ora orientato a scenari lucrativi fuori dall’anello tradizionale. secondo The Ring, l’incontro è fissato per il 25 aprile a Kinshasa. l’evento riemerge in una fase in cui Mayweather aveva esplorato opzioni che coinvolgevano un rematch con Manny Pacquiao, legate a potenziali accordi con Netflix; la chiusura di quelle trattative ha riportato l’esibizione di Tyson in primo piano come opzione di ripiego piuttosto che come priorità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Tyson e Mayweather: incontro espositivo in Congo Mayweather torna ad Atene per sfida esibizione contro Zambidis a giugno Atene si prepara ad accogliere di nuovo Mayweather, che torna in città per un incontro di esibizione contro Zambidis a giugno. Roy Jones fraintende l'opposizione di Stevenson contro il giovane Mayweather Roy Jones ha frainteso il motivo dietro la reazione di Stevenson alla sfida di Mayweather. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapporti: Floyd Mayweather e Mike Tyson fissano la knowledge per aprile in Africa; Mike Tyson cube che la lotta con Floyd Mayweather è ancora in corso; Il grande pugile Mike Tyson parla della svolta in termini di salute, del passato del cibo spazzatura e del rapporto con Trump; Fase lunare oggi: come sarà la Luna il 14 febbraio. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, l'esibizione di boxe in programma tra #MikeTyson e #FloydMayweather sarebbe prevista per il 25 aprile in Congo in Africa, per onorare l'eredità del Rumble in the Jungle 52 anni dopo. Al momento Tyson ha 59 anni, - facebook.com facebook Il possibile incontro tra #MikeTyson e Floyd Mayweather resta senza data, ma l’ex campione dei pesi massimi conferma che il progetto è ancora attivo. Intanto lavora a un evento dedicato ai giovani pugili a Las Vegas. x.com