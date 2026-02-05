Atene si prepara ad accogliere di nuovo Mayweather, che torna in città per un incontro di esibizione contro Zambidis a giugno. L’evento si aggiunge alle tante sfide tra grandi nomi del pugilato e promette di attirare numerosi appassionati. La città greca si riempirà di spettatori pronti a vedere da vicino questa sfida tra una leggenda e un campione emergente.

Un nuovo appuntamento di rilievo nel calendario delle esibizioni internazionali propone un incontro che mette insieme una leggenda del pugilato e un campione della scena kickboxing. L'evento, promozionato come Battle of the Legends, è pensato per offrire una serata di intrattenimento di livello globale con una gestione professionale orientata al successo commerciale e a una diffusione capillare oltre i confini sportivi. La manifestazione mette al centro Floyd Mayweather Jr., interpretando nuovamente il ruolo di headliner in un contesto non agonistico ma altamente produttivo dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mayweather torna ad Atene per sfida esibizione contro Zambidis a giugno

Approfondimenti su Mayweather Zambidis

Carlos Alcaraz ha conquistato la vittoria sulla guida di Jannik Sinner nel match esibizione di Seul, prima sfida ufficiale del 2026 tra le due promesse del tennis mondiale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel 1971 i Pink Floyd suonano a Pompei, senza pubblico, e fanno la storia. Oggi quel rito sonoro torna. Film restaurato, suono reinventato, immagini ritrovate dopo 50 anni. Per un viaggio alle origini del mito: https://www.mediaesipario.it/media2-2/3214-pink-fl facebook