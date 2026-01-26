Società di assistenza sociale prima si ' becca' l' interdittiva antimafia ma poi batte 2 volte la Prefettura

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Caserta, confermando l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa a carico di una società di assistenza sociale. La decisione, pubblicata il 22 gennaio 2026, segna un nuovo importante pronunciamento sulla validità delle misure di prevenzione e sulla loro corretta applicazione nel settore.

Il provvedimento interdittivo, adottato nel febbraio 2024, si fondava sul presunto rischio di infiltrazione mafiosa, ritenendo la società esposta al condizionamento di esponenti della criminalità organizzata attraverso l'utilizzo strumentale dell'impresa per l'affidamento di servizi pubblici. La società aveva impugnato l'atto davanti al TAR, che con sentenza n. 18752025 ne aveva rilevato carenze motivazionali e istruttorie, accogliendo il ricorso. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto tali argomentazioni non idonee a superare le criticità evidenziate in primo grado, sottolineando l'assenza di elementi concreti in grado di dimostrare, anche sul piano indiziario, un effettivo condizionamento della società nelle sue scelte gestionali o operative.

