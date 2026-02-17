Un nuovo allarme phishing si diffonde, e questa volta il motivo è che molte persone hanno lasciato le loro informazioni private online senza accorgersene. Recentemente, sono stati segnalati numerosi casi in cui utenti hanno ricevuto email false che promettono di eliminare il loro account Facebook, ma in realtà tentano di rubare dati sensibili. Un dettaglio concreto: spesso queste truffe arrivano con link che, una volta cliccati, installano malware o raccolgono password.

Allarme phishing 2026: come riconoscere la truffa dell’account Facebook eliminato e proteggere i tuoi dati. Guida pratica alla sicurezza su Instagram e Google per difendere la tua privacy dai pirati del web. Immagina di aprire il telefono e trovare un messaggio che ti gela il sangue: “Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account”. È la nuova frontiera del phishing su Facebook e Instagram, una trappola psicologica costruita su misura per farci prendere dal panico. In un’epoca in cui i nostri profili social sono il diario della nostra vita e, spesso, il nostro strumento di lavoro, i cybercriminali sanno bene che la paura di perdere tutto ci rende vulnerabili e frettolosi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutte le tue informazioni private sono online, attenzione: con questi passaggi le elimini per sempre

Come eliminare le tue informazioni private da Google: tutti i passaggi da seguireGiovanni ha scoperto che alcune sue foto private sono ancora visibili sui risultati di Google, e questa situazione lo mette in difficoltà.

Leggi anche: Arriva lo Sportello Online: tutte le tue utenze idriche a portata di clic!

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.