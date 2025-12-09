Arriva lo Sportello Online | tutte le tue utenze idriche a portata di clic!
Lario Reti Holding compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino con il lancio dello Sportello Online, la piattaforma che permette agli utenti del Servizio Idrico della provincia di Lecco di gestire gratuitamente ed in piena autonomia le proprie utenze, direttamente da casa, in qualsiasi momento. Un servizio pensato per dare piena autonomia agli utenti, semplificando l’attivazione di pratiche e offrendo un’esperienza più immediata, completa e accessibile. Il servizio è completamente gratuito ed è raggiungibile 24 ore su 24 al seguente link: sportello.larioreti.it Cosa puoi fare con lo Sportello Online? Accedendo da smartphone, computer o tablet, i clienti di Lario Reti Holding possono svolgere in autonomia tutte le principali operazioni amministrative, tra cui: • Consultare la bolletta e verificare lo stato dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Uno sportello comunale per le pari opportunità, a Palazzo Zanca arriva IncludiME
Casal Bertone, la vicenda dello sportello anagrafico nel centro commerciale arriva in Campidoglio
Sportello per il rilascio delle carte d'identità all'aeroporto, arriva un'importante comunicazione
Una nuova apertura nel cuore di Novi Ligure! Simecom arriva in città con uno sportello tutto nuovo in via Girardengo 32, pronto ad accoglierti e a offrirti assistenza dedicata per luce e gas. A partire dal 9 dicembre, vieni a trovarci e scopri tutte le nostre solu - facebook.com Vai su Facebook
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com