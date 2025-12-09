Arriva lo Sportello Online | tutte le tue utenze idriche a portata di clic!

Lario Reti Holding compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino con il lancio dello Sportello Online, la piattaforma che permette agli utenti del Servizio Idrico della provincia di Lecco di gestire gratuitamente ed in piena autonomia le proprie utenze, direttamente da casa, in qualsiasi momento. Un servizio pensato per dare piena autonomia agli utenti, semplificando l’attivazione di pratiche e offrendo un’esperienza più immediata, completa e accessibile. Il servizio è completamente gratuito ed è raggiungibile 24 ore su 24 al seguente link: sportello.larioreti.it Cosa puoi fare con lo Sportello Online? Accedendo da smartphone, computer o tablet, i clienti di Lario Reti Holding possono svolgere in autonomia tutte le principali operazioni amministrative, tra cui: • Consultare la bolletta e verificare lo stato dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

