Tutte le parole che servono per decifrare il nostro presente

Enrico Agnessi ha scritto che le parole, le immagini e i suoni ci aiutano a capire il mondo di oggi, perché sono strumenti fondamentali per interpretare la realtà complessa in cui viviamo. La terza edizione del Festival dei Linguaggi, che si svolge tra il 21 febbraio e il 1° marzo a Imola e nei comuni vicini, porta 22 eventi diversi, tra incontri, mostre e spettacoli. Dopo il festival, ci sarà un altro ciclo di iniziative fino ad aprile, per approfondire i temi trattati.

di Enrico Agnessi Parole, immagini, suoni e idee per dare forma alla complessità del presente. È la sfida della terza edizione del Festival dei Linguaggi, che dal 21 febbraio al 1° marzo propone a Imola e nel circondario 22 appuntamenti, cui si aggiunge un post-festival fino ad aprile. Promossa da Università Aperta, l'iniziativa affronterà temi di grande attualità e interesse, affidati a voci di rilievo del panorama nazionale: dalla genetica con Guido Barbujani alla lotta all'illegalità con Libera, dal pensiero critico con Igor Sibaldi alle curiosità letterarie raccontate da Paolo Albani, fino al giornalismo costruttivo, presentato da professionisti provenienti da tutta Italia.