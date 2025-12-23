Le parole di Silvio Berlusconi sul ruolo della magistratura e la giustizia continuano a suscitare riflessioni nel contesto attuale. Figura di spicco nel panorama politico e culturale italiano, Berlusconi ha influenzato il dibattito pubblico e le percezioni sulla giustizia nel nostro Paese. La sua eredità invita a un’analisi approfondita del rapporto tra politica e sistema giudiziario, tema ancora attuale e di grande rilevanza.

Il presidente Silvio Berlusconi è stato una figura di enorme rilievo a livello politico ma, soprattutto, culturale di questo Paese e non solo. Ha segnato una strada, l'ha tracciata e su quel solco in migliaia ancora oggi camminano. Ha saputo mettere il proprio carisma al servizio degli italiani e anche molte delle sue dichiarazioni e discorsi sono spesso delle lezioni da cui trarre un insegnamento di vita. Non è un caso che i suoi siano stati tra i governi più duraturi della storia della Repubblica e l'importanza della sua figura il Cavaliere la conosceva bene. " Meno male che Silvio c'è, perché se non ci fosse Silvio con tutto il suo governo e con il supporto del 70% degli italiani saremmo in mano a una sinistra che farebbe del nostro Paese quello che tutti sapete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Magistratura che usa la giustizia per fini politici...". Le parole di Silvio Berlusconi riecheggiano nel presente

Riforma della giustizia: cosa prevede il provvedimento al vaglio del Parlamento - Il disegno di legge contenente la cosiddetta "riforma della giustizia", approvata alla Camera e poi al Senato il 22 luglio scorso, tornerà presto al vaglio del Parlamento per una seconda lettura ... ilmessaggero.it

La giustizia, oltre le tifoserie. Una riforma per dare attuazione alla Costituzione - Un tentativo serio di riallineare l’ordinamento giudiziario al disegno costituzionale. msn.com