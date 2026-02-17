La vicesindaca Anna Scavuzzo ha annunciato che il Comune intende velocizzare le procedure edilizie per proteggere i funzionari coinvolti. La decisione nasce dalla crescente pressione per semplificare i processi amministrativi e ridurre i rischi legali per chi lavora nel settore. In particolare, l’amministrazione sta studiando un piano preciso con obiettivi misurabili per accelerare i tempi di approvazione delle pratiche.

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha confermato "l’intenzione di intervenire per ridurre i tempi" delle pratiche edilizie "e rendere più chiari i passaggi". Un impegno di cui hanno preso atto le associazioni dei costruttori, chiedendo però un "passaggio immediato dalla dichiarazione d’intenti a un piano operativo misurabile, perché l’incertezza prolungata sta già producendo effetti concreti rischiando di compromettere gli investimenti". È quanto è emerso da un incontro tra Scavuzzo, che ha le deleghe alla Rigenerazione Urbana, e una serie di sigle: Assimpredil Ance, Apa Confartigianato Imprese, Casartigiani, Cdo, Cna, Confartigianato Imprese, C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Tutela legale per i funzionari e piano misurabile"

