Tutela legale per i funzionari e piano misurabile
La vicesindaca Anna Scavuzzo ha annunciato che il Comune intende velocizzare le procedure edilizie per proteggere i funzionari coinvolti. La decisione nasce dalla crescente pressione per semplificare i processi amministrativi e ridurre i rischi legali per chi lavora nel settore. In particolare, l’amministrazione sta studiando un piano preciso con obiettivi misurabili per accelerare i tempi di approvazione delle pratiche.
La vicesindaca Anna Scavuzzo ha confermato "l’intenzione di intervenire per ridurre i tempi" delle pratiche edilizie "e rendere più chiari i passaggi". Un impegno di cui hanno preso atto le associazioni dei costruttori, chiedendo però un "passaggio immediato dalla dichiarazione d’intenti a un piano operativo misurabile, perché l’incertezza prolungata sta già producendo effetti concreti rischiando di compromettere gli investimenti". È quanto è emerso da un incontro tra Scavuzzo, che ha le deleghe alla Rigenerazione Urbana, e una serie di sigle: Assimpredil Ance, Apa Confartigianato Imprese, Casartigiani, Cdo, Cna, Confartigianato Imprese, C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tutela legale gratuita
La tutela legale gratuita offre un supporto essenziale a chi affronta difficoltà economiche, permettendo di difendere i propri diritti senza oneri finanziari.
Diritti dei consumatori: come gestire bollette di luce e gas con consapevolezza e tutela legale
Molti italiani si trovano a dover affrontare le bollette di luce e gas e spesso non sanno come muoversi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LEGAL HUB SRL: LA TUTELA LEGALE COME LEVA STRATEGICA PER CITTADINI, IMPRESE E INTERMEDIARI; Tutela legale per i funzionari e piano misurabile; Campidoglio, definite nuove norme sullo scudo legale per dirigenti e dipendenti coinvolti in procedimenti civili o penali; RACCOLTA FONDI SAP PER TUTELA LEGALE COLLEGA ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO A ROGOREDO: 15.000€ IN MENO DI UNA SETTIMANA.
Ddl Gelli. Per i medici fondamentale tutela legale e formazione su risk managmentl’approvazione definitiva del Ddl sulla Responsabilità professionale medica rappresenta un’ottima notizia. E Consulcesi, realtà che da vent’anni tutela i diritti legali dei medici e si occupa della ... quotidianosanita.it
Terremoto. Tutela legale e aggiornamento Ecm per medici under 35 gratis per 2 anni. Accordo Consulcesi-Omceo RietiVantaggi anche per tutti gli over 35 iscritti all’Ordine: 9 mesi gratuiti in Consulcesi Club. Chiriacò (OMCeO Rieti): Felici di annunciare un provvedimento concreto per sostenere i nostri giovani ... quotidianosanita.it
Buonasera, volevo chiedere se è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa di tutela legale e colpa grave - facebook.com facebook
RACCOLTA FIRME “IO STO COL POLIZIOTTO” Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel Decreto Sicurezza. Firma ora: legaonline.it/iostocolpolizi… x.com