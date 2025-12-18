Pranzo di Natale in carcere con chef stellati e attori

Un Natale insolito ha preso vita nelle 56 carceri italiane, dove un pranzo speciale ha unito talento culinario e arte. Chef stellati hanno deliziato i detenuti con piatti raffinati, mentre attori, artisti e musicisti hanno portato un tocco di magia e speranza, trasformando un momento di festa in un’occasione di umanità e condivisione.

© Tv2000.it - Pranzo di Natale in carcere con chef stellati e attori Un pranzo di Natale anticipato si è svolto in 56 carceri italiane, con pasti preparati da chef stellati e serviti da attori, artisti e musicisti. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it Leggi anche: Autunno Pavese, cene con gli chef stellati e Pranzo Imperiale Leggi anche: Città in fermento: weekend gustoso con gli Chef stellati del "Fiuggi Gourmet" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Natale in carcere, pranzo con chef e vip: i primi al servizio degli ultimi; Un Natale stellato, chef in 56 carceri italiane; Presentazione del progetto “L’altra cucina… per un pranzo d’amore”, per portare il pranzo di Natale, preparato da chef stellati, in 56 istituti penitenziari italiani.; Natale in carcere, la cucina stellata entra in 56 istituti. Il pranzo di Natale, preparato da Chef Stellati, in 56 carceri italiane: Giusy Versace ha presentato l’iniziativa “L’altra cucina… per un pranzo d’amore” - Dopo l’apertura della Porta Santa nel carcere romano di Rebibbia avvenuta il 26 dicembre dello scorso anno da Papa Francesco e dopo il Giubileo dei detenuti celebrato lo scorso 14 dicembre da Papa Leo ... strettoweb.com

Un Natale "stellato", chef in 56 carceri italiane - per un Pranzo d’Amore” che si svolgerà il 18 dicembre. avvenire.it

Il pranzo in carcere a Gorizia con i detenuti. Cucina chef Chiara Canzonari - per un pranzo d'amore" fa tappa in 55 strutture penitenziare italiane. rainews.it

Pranzo di Natale in carcere con chef stellati e attori

ANTIPASTI DI NATALE SENZA COTTURA PIù di 15 idee last minute per la Vigilia, il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno! RICETTE: https://blog.giallozafferano.it/ilchiccodimais/antipasti-di-natale-senza-cottura/ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.