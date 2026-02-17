Truffe Social in Europa | Boom di Pubblicità Ingannevoli l’Italia tra i Paesi più Colpiti e 433mln€ di Frodi nel 2025
In Italia, le truffe sui social sono aumentate drasticamente nel 2025, causando perdite per oltre 433 milioni di euro. Le frodi pubblicitarie ingannevoli si diffondono rapidamente, sfruttando la fiducia degli utenti e le piattaforme online. Questa crescita si collega a un mercato illecito che si muove tra le pieghe del web, portando alla luce un fenomeno che mette a rischio milioni di persone.
Truffe Social: Un Business Miliardario che Sfrutta la Vulnerabilità degli Utenti Europei, l’Italia tra i Paesi più Colpiti. Un’indagine di Juniper Research rivela una realtà allarmante: nel 2025, un annuncio pubblicitario su dieci mostrato sui social network in Europa è una truffa. Questo fenomeno genera entrate per 4,4 miliardi di euro per le piattaforme, mentre l’Italia si conferma tra i mercati più colpiti con 433 milioni di euro incassati dalle sole frodi pubblicitarie. La situazione solleva interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme e sulla necessità di una regolamentazione più efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu
