Truffe Social in Europa | Boom di Pubblicità Ingannevoli l’Italia tra i Paesi più Colpiti e 433mln€ di Frodi nel 2025

Truffe Social: Un Business Miliardario che Sfrutta la Vulnerabilità degli Utenti Europei, l’Italia tra i Paesi più Colpiti. Un’indagine di Juniper Research rivela una realtà allarmante: nel 2025, un annuncio pubblicitario su dieci mostrato sui social network in Europa è una truffa. Questo fenomeno genera entrate per 4,4 miliardi di euro per le piattaforme, mentre l’Italia si conferma tra i mercati più colpiti con 433 milioni di euro incassati dalle sole frodi pubblicitarie. La situazione solleva interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme e sulla necessità di una regolamentazione più efficace.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Mutui: Italia tra i Paesi più convenienti d’Europa

Leggi anche: Cybercrime all’erta: 116.498 attacchi in Italia nel 2025, PagoPA e PEC bersagli di frodi sempre più sofisticate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Se la truffa sui social passa dalla pubblicità: in Europa un annuncio su dieci è scam; Ogni mese vediamo 190 annunci truffa sui social. E valgono miliardi (per le piattaforme); 1 su 10 annunci sui social è una truffa: quanto guadagnano davvero le piattaforme; Crypto e truffe online: perché le 3 authority Ue invitano alla massima cautela.

Social pieni di truffe: un annuncio su 10 in Europa è scam, e qualcuno ci guadagna miliardiUn report rivela quanto valgono le truffe pubblicitarie sui social: quasi 1 trilione di annunci scam in Europa e 433 milioni solo in Italia. smartworld.it

Se la truffa sui social passa dalla pubblicità: in Europa un annuncio su dieci è scamUn’indagine di Juniper Research stima che nel 2025 circa il 10% degli annunci sulle principali piattaforme social europee sia riconducibile a truffe, con ... repubblica.it

A Fuoritg abbiamo parlato delle truffe online e telefoniche che sono in costante aumento. Crescono i raggiri via SMS, WhatsApp, email e social: i truffatori puntano su urgenza e paura con falsi allarmi come “conto bloccato”, “pagamento da confermare”, “un fam facebook

Stanno circolando sui social network falsi annunci di prestito che utilizzano in modo fraudolento il nome e il logo della Banca d’Italia. Ricorda che la Banca d’Italia non offre prestiti né finanziamenti ai privati. Che x.com