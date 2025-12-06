Orrore a Cesena | stuprata in pieno giorno mentre corre Un arresto

Cesena, 6 dicembre 2025 – Era nascosto tra gli alberi: quando lei è passata sul sentiero pedonale l’ha aggredita e trascinata tra gli arbusti e lì violentata. L’agguato alla donna runner. Ha il sapore di un agguato l’ennesima violenza contro una donna avvenuta venerdì mattina nella periferia di San Mauro Pascoli, nel Cesenate. Uno stupro che ricorda quello avvenuto pochi mesi fa a Formigine, nel Modenese. Anche questa volta, la donna ha cercato di difendersi in ogni modo, ma la forza bruta del suo aggressore è riuscita a immobilizzarla e piegarla. E’ stata la stessa vittima, quando lui finalmente è fuggito e l’ha lasciata – ferita e terrorizzata – a terra, a chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

